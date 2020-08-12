西醫開錯「青霉素」令病人致敏留院　判停牌1個月緩刑1年

西醫李溥蓁被指2015年診斷一名女士時，開出錯誤藥物，導致病人出現敏感反應，被控一項專業行為失當。醫務委員會今天(12日)展開聆審，李承認控告，被判停牌1個月，緩刑1年。

案情指，一名姓宋的女病人在2015年12月因出現炎症，由丈夫陪同下到李溥蓁的診所，其丈夫曾兩次提及女病人對「青霉素」敏感，惟李誤以為是「氯霉素」，並處方含「青霉素」的藥物，最後女病人全身均出現過敏，並需在屯門醫院留院5日。李透過律師向事件及病人深表歉意，並承認所有的控告，又承諾不會再發生同類事件，會清楚檢查病人的病歷。

辯方求情指，李從事醫生逾20多年，期間有良好的紀錄和訓練，並向控方提交兩封推薦信，表示李在醫學界有經驗及作出貢獻，並指會盡最大的能力防止事件再度發生，昐予機會服務社會。控方及後指，青霉素是香港醫生中眾所周知的藥物，故李應知道病人對其敏感，又指過敏反應可以出現嚴重的後果，甚至影響性命。醫委會相信李已吸取教訓，並感到後悔，重犯的機會較低，故判停牌1個月，緩刑1年。