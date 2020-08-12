競委會調查指海港聯盟有反競爭效果　聯盟提5承諾釋疑

去年初本港四大貨櫃碼頭公司合組「香港海港聯盟」，市場佔有率之高而引起競爭疑慮。競爭事務委員會去年就聯盟展開調查，並於今日(12日)公布結果，競委會認為，聯盟在部分市場有反競爭效果，而聯盟同意作出多項承諾，包括設定收費上限8年不變等，競委會將就聯盟的承諾作公開諮詢至本月底，再決定是否接受。

香港國際貨櫃碼頭、現代貨箱碼頭、中遠國際貨櫃碼頭及亞洲貨櫃碼頭等本港四間碼頭營運商，去年初組成香港海港聯盟，共同營運及管理在葵青港的8個碼頭共23個泊位，在定價、市場策略，及商業條款等方面，採取共同程序及方式，並會分攤營運損益，市場佔有率超過90%。而葵青的第五個貨櫃碼頭營運商 Goodman DP World Hong Kong Limited(「DP World」)則並不是聯盟的成員，做法有違反競爭法之嫌疑。

競委會去年就聯盟的成立作立案調查，調查後認為聯盟各成員在門戶港市場的佔有率非常高，而現時市場上亦欠缺其他可替代的服務供應商，聯盟因而可能會提高收費或降低服務水平，損害顧客利益。

因應競委會的調查，聯盟提出5項承諾，包括就向航運公司提供處理門戶港貨物的服務收費設定上限，收費不高於去年4月1日；經閘口進出葵青及港口貨車服務的處理時間，維持不低於特定的服務水平；向航運公司以外的顧客提供處理門戶港貨物的服務時，就有關收費設定上限；維持與DP World的互惠服務安排；確保聯盟管治委員會委員不會同時被委任為蛇口港或赤灣港的貨櫃碼頭營運商之董事等，有效期8年。

競委會認為這些承諾有助釋除疑慮，對此公開諮詢至本月底，考慮是否接受，之後或會中止調查。