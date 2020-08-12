研究指逾70%孕婦懷孕前無檢測乙型肝炎　倡政府提供產前檢查　

乙型肝炎是全球最常見的慢性肝炎，主要傳播途徑是分娩前或分娩期間的母嬰傳播，一項研究發現，逾7成孕婦在懷孕前並沒有檢測體內乙型肝炎的病毒載量，建議本港公營醫療機構應設立母嬰感染乙肝病毒的產前檢查框架。

研究團隊於2017年5月至去年底期間，為瑪麗醫院婦產科的所有孕婦檢測乙肝病毒，逾1.3萬名孕婦中篩查出375名乙型肝炎孕婦，當中超過7成懷孕前從未接受病毒載量測試或肝臟檢查，其後再進行進一步測試乙肝病毒載量，發現有60名孕婦的乙肝病毒載量高於200 000 IU/mL，傳染嬰兒的風險很高。經團隊建議下，超過9成人在懷孕32周或之前開始服用抗病毒藥物替諾福韋 (Tenofovir)。

研究結果反映，絕大部分乙型肝炎孕婦願意接受病毒載量測試及接受抗病毒治療，團隊認為此跨專科的評估及用藥模式，可作為預防母嬰感染乙肝病毒的產前檢查框架，推廣至其他公營醫療機構。該研究由許佩華醫生與其團隊負責，並刊登於最新一期《香港醫學雜誌》。