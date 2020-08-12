網民熱話：奶奶版地獄料理！　芝士腸煲番茄湯極驚嚇

疫情嚴重，不少人都減少出門買餸，餸菜則以可儲存的急凍食品代替，不過急凍食品卻非「百搭」。近日就有網民分享其未來奶奶的「獨特」菜式，竟在番茄湯中加入芝士腸。當以為芝士腸煲湯已經極離譜，原來對方還曾炮製髮菜蠔豉芝士腸。

日前有網民在Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」投稿，分享一件令其哭笑不得的事，並附上圖片，展示奇特煲湯用料。事主指，未來奶奶不時會煲湯和煮消夜給她及男朋友，十分窩心。

不過近日未來奶奶如常煲湯，但番茄湯中的用料，竟是數條芝士腸。事主硬着頭皮飲了一口，便嘗到濃濃的雪藏味和「似有還無的肉腥臊味」，懷疑所採用是平價芝士腸。最終因覺難以入口，惟有將餘下湯交給男朋友「解決」。

事主指，未來奶奶並非首次「亂入」芝士腸，過往曾出現過髮菜蠔豉芝士腸，不過其男友似乎頗為習慣「地獄料理」，竟覺得沒有問題。

不少網民的反應亦頗幽默，有人指是打邊爐的湯底，不用大驚小怪、「加啲芝士，加啲辛辣粉，加啲泡菜，再加個麵，應該唔錯」、「腸仔係咪唔小心跣咗落去？」亦有人力撐未來奶奶，「依家難去街市買餸，將就下啦」。

網民有話說：

Celia Ho：擺明係未來奶奶鍾意食芝士腸啦

Yhwan Wan：改個名叫部隊湯，大把人賣幾百蚊都爭住飲呀

Fan Choi Fan：髮菜蠔豉芝士腸，笑咗

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：