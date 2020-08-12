日增3醫護染疫　衞署辦公室失守　東區及聯合醫院護士同中招

新冠肺炎確診病例與日俱增，當中不乏公立醫院醫護人員，醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲今(12日)公布再錄得3名醫護中招，除前線焦頭爛額，東區醫院一名內科護士及聯合醫院一名精神科護士初步確診外，位處「後欄」的衞生署亦起火，一名主要在辦公室工作的衞生署護士同樣中招。

庾指，初步確診的醫護人員為一名東區醫院內科護士，本月10日上通宵更，放工後因不適到急症室求醫，檢測後呈陽性。患者居住的大廈有確診個案，工作時有穿戴防護裝備，涉事病房沒有接收確診病人。有13名同事曾與其一同用膳，被列作密切接觸者要檢疫，有關病房已停收新症。

她續稱，聯合醫院亦有一名於精神科工作的護士初步確診，患者周一(10日)工作期間有低燒，檢測後呈陽性，工作時沒有接觸確診病人，亦有穿戴好防護裝備。有關病房現已停收新症，該病房20多名病人檢測後全部呈陰性，病房的環境樣本亦呈陰性，有5名醫護曾與患者一同用膳，需要檢疫。

庾又透露，衞生署一名護士初步確診，於署方轄下的私營醫療機構規管辦公室牌照科工作，負責處理私營醫療機構的牌照申請。她最近沒有外遊紀錄，至昨日(11日)仍有上班，主要在辦公室工作，無接觸公眾，亦沒有到私營醫療機構巡察，執行職務前探測體溫正常，工作時一直有佩戴口罩及遵守防疫措施。

涉事護士曾工作的地點，包括位於灣仔愛群道愛群商業大廈10樓1008室、太古城太古灣道14號4樓402室的辦事處已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒。