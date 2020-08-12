封關至今跨境司機零收入　業界促推新一輪補貼「吊命」

新冠肺炎疫情持續多月，各行業均面臨山窮水盡的危機。跨境陸路客運業界今日(12日)表示，自政府封關至今逾半年，業界各司機都是「零收入」，而現時仍未見疫情放緩，故要求政府盡快推出「防疫抗疫基金3.0」，撥出2億港元支援業界。有業界人士指不是要求港府支撐整個行業，但2億港元資助只是「求生存」，冀疫情能早日結束。

為遏止新冠病毒蔓延，政府於2月初起關閉多個陸路口岸，以減少跨境人流，議員易志明指出，是項措施重創跨境客運業，業界收入斷崖式下跌至零。他認為，雖然政府先前已透過兩輪「防疫抗疫基金」向跨境巴士司機發放補貼，但封關至今已超過半年，補貼已耗盡，加上第三波疫情爆發，相信短期內各口岸難以開通，業界生計仍岌岌可危。他又指，大部分營辦商已面臨財政危機，如沒有政府進一步的支援，倒閉潮是如箭在弦，希望「保就業計劃」能再推出，為司機提供基本收入。

中港澳直通巴士聯會副理事長陳宗彝表示，業界有超過1500部大巴和約620部小車，現在並無生意，大巴卻仍需平均每月負擔5萬港元固定支出，包括租金、保險費、維修保養費和銀行按揭等，故希望港府能撥出2億港元資助，讓業界能至少支撐多2、3個月，直言「只係想吊命」。

港粵直通巴士協會張劍平則表示，業界一直等待開關日子，惟半年至今仍未見起色，感嘆「欲哭無淚，看不到前景」。另外，有業界代表指，希望各項收費及牌照費可減則減、可免則免，又希望政府延長「保就業」計劃，並把65歲或以上沒有強積金戶口的員工納入計劃內。