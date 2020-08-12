房委會5工程項目延期　上年度10項目落成涉1.31萬單位

房屋委員會5個項目工程延期。房委會表示，因新冠肺炎疫情、承建商進度緩慢、接駁公用設施工程延誤及須進行消防設備檢查等原因，上年度有3個公屋項目及2個其他資助出售單位項目工程需延期至本年度完成，涉及工程包括深水埗海達邨1期、凱德苑、石硤尾白田邨7、8期及將軍澳雍明苑1期。

該會文件指出，已預計在現行作業環境下進行大量建築工程會涉及風險，因此會繼續推行先前為減低這些風險而制訂的對策與措施，包括採用節省勞工的設計和建築方法、為工人提供各種培訓和招聘計劃。

文件提到19/20年度，該會在10個工程項目下建成約1.31萬個單位，包括約1.01萬個公共租住房屋單位和約3000個其資助出售單位，並建成總樓面面積約1.76萬平方米的零售設施和約660個泊車位。

該會指出，去年批核了19個工程項目的計劃設計和工程預算，涉約3.14萬個公屋及其他資助出售單位，資本開支承擔額約為358.24億港元，工程項目訂於2023/24至2028/29財政年度期內完成，屆時將可達到《長遠房屋策略2018年周年進度報告》中公布的公營房屋供應目標。