停課改以網上學習　調查指近兩成資優生與家長關係變差

學校因應疫情而停課多時，對不少學生造成影響，資優生亦不例外。有調查發現，近20%資優生在停課期間，與家長關係變差，約42%認為變得更融洽。有資優學生指，初時未能適應網上學習，與母親關係變差，更因而痛哭一場。

資優教育學苑在今年6月底至7月初訪問362名資優學員家長，要求他們以1分至10分評定疫情對他們的影響，平均分為6.1，子女學業是受訪家長最擔心的事情，平均分達6.2，較「健康」高1.1分，反映家長着重望子成龍觀念。親子關係方面，42.3%認為變得更融洽，38.7%指沒有變化，但19.1%指關係更惡劣，當中「子女沉迷遊戲玩樂」平均分達6.9，學習態度散漫6.5分。

研究部總監馮子豪解釋，資優學生性格較執著和獨特，「鍾意就好鍾意，唔鍾意就好唔鍾意」，若不喜歡某事的話，表現會比其他一般學生更差。學術課程發展部總監黃忠波指，疫情下各行各業均受影響，學苑亦不例外，但停課令教育界有動力出盡辦法讓學生能學習，又指因實驗等教學不能以網上進行，該校約20%課程被取消。

學員Isaac初時未能適應網上學習，令自己不會好專心學習，部分課程更變得緊密，師生互動減少，一度未能追不上進度，但經過溝通後關係反而變好。媽媽kitty指，停課初時或多或少有影響，主要處理兒子情緒，雙方更因此痛哭過，但其後細心向兒子解釋，網上學習是因應疫情需要及社會發展，情況才有好轉。