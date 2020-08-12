吳文遠上訴指沒煽惑佔西　控方斥他語言偽術

社民連秘書長吳文遠、社民連成員周嘉發及前嶺大學生會會長鄭沛倫，於2016年11月在中聯辦外發生的「佔領西環」事件中，參與非法集結及煽惑他人擾亂公眾秩序等罪罪成，他們不服定罪提出上訴。高等法院今（12日）開庭處理，聽取陳後押後作書面裁決。

其中吳文遠被裁定兩項煽惑他人參與非法集結罪成，被判入獄兩周緩刑1年；周嘉發被裁定一項阻礙執行職務的警務人員罪成，被判100小時社會服務令；鄭沛倫則被裁定一項參與非法集結罪成，被判入獄兩周緩刑1年。

代表吳文遠的律師指，當的示威遊行屬即興性質，警方有責任協助確保市民享有遊行自由。但證據顯示警方沒有提供任何協助，故遊行人士只能自行維持秩序。律師強調吳文遠當時只是爬過鐵馬作出一些呼籲，不足以推論他有鼓勵群眾破壞社會安寧或擾亂公眾秩序。

律政司一方回應指，吳文遠當時雖然只是叫群眾爬過鐵馬時要小心不要跌倒，但其實只是「語言偽術」，實際上當時警方正在報防，他的用意是要群眾衝出馬路衝擊鐵馬。律師又指即使警方沒有協助遊行，但遊行人士仍不可作出破壞秩序及破壞社會安寧行為。