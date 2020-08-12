調查指銀齡夫婦衝突源於不明感受　結婚30年可為一包蝦片嗌交

香港銀齡婚姻狀況較少被關注，據統計處2018年的資料，40至54歲離婚人士數字由1991年至2016年按年遞增。有團體在一項調查發現，最多50歲以上的已婚人士認為衝突來自伴侶不明白自己真正的感受，以及伴侶放太多時間在手機。有夫婦結婚30載，仍因食零食而引起爭執，有負責人指夫婦結婚多年後，生活變得形式化，要多發掘共同興趣，以及增加情感與精神上交流。

香港公教婚姻輔導會在去年8月至12月期間，以網上問卷形式訪問了213名50歲以上的已婚人士，受訪者以1至5分來為夫婦二人之間的衝突評分，5分為最普遍，發現最常見的衝突為伴侶不明白自己真正的感受(3分)；伴侶多時間放在手機，忽略了自己(2.9分)；欠缺溝通(2.8分)；欠缺共同興趣(2.7分)；性生活不協調(2.6分)。

結婚34年的連氏夫婦，連太指自己現時仍有半職工作，喜歡透過吃零食來減壓，但由於連先生較追求健康飲食，對於太太飯後拿着一大包蝦片吃便有所微言，「先生會問我剛才食飯不飽嗎？雖然是善意的批評，但我當時即時反應都是好火，覺得先生以為我唔識嘢，係我唔啱。」另外，連先生表示自己需要定期到醫院覆診，連先生希望太太能陪同，但太太則認為可利用時間為先生安排晚餐，連指「喺醫院幾個鐘見到四圍啲人都有人陪，自己就覺得有啲淒涼。」二人在一年前參與一個計劃，每個月會有兩次與其他夫婦分享經歷，讓自己有機會與其他人傾訴，另外亦有4次與社工見面的機會，了解到大家因溝通、不同方式表達愛，引起不必要的誤會，慢慢便減少摩擦。

「賽馬會『恩愛 50+』銀齡婚姻同行服務」計劃主任李彥臻指銀齡夫婦的離婚率很高，他指有部分參與計劃的人士已接近破裂，他解釋因結婚有一段時間的夫婦，以往習慣把專注力放在子女或工作上，現時步入退休年齡，子女或已搬離家，有自己的生活，他們便要把專注力重新投放在對方身上，惟溝通有限，或是停留於家務等形式化對話，便自然少了話題，容易把精神寄託放在電視與電話上。他又指銀齡夫婦亦會出現權力失衡的情況，如男士因過往在工作會把管理模式帶回家。他建議銀齡夫婦要回憶當初拍拖或是結婚初期的二人生活，發掘共同興趣，亦可多加情感與精神上交流。

香港公教婚姻輔導會與香港賽馬會慈善信託基金於去年起，舉辦為期三年的計劃，協助50歲或以上的銀齡夫婦，減少他們因空巢期、退休及健康減弱帶來的不安，如為情況較嚴重的個案提供婚姻輔導，或是舉辦夫婦可參與的義工活動，或是安排與社工見面。