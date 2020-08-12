業界評安老院「黑名單」無效　倡設立發牌扣分制

劍橋護老院老翁發現其肛門塞有紗布，及後不久離世，死因裁判官今(12日)直指護老院需承擔責任，批評社會福利署監管不力，應把違規疏忽的護老院列入「黑名單」，以作日後考慮續牌與否之用。有業界與行業組織同斥社署現時早有類似名單，惟措施無效，建議政府應設立發牌扣分制，監管持牌人，並解決人手不足等更多護老院舍較深層次的問題。

社區及院舍照顧員總工會業務秘書鄭清發表示，現時凡有安老院發生較嚴重的事故，社署會向其發出警告信，並把該院舍資料上載到其網站上「最近12個月的警告記錄」，讓市民可作參考。然而，鄭批評「黑名單」沒有實制效力，又批評資料每3至4個月才更新一次，無助市民參考之用。他批評現時社署鮮有作出檢控，遑論吊銷牌照，建議政府要設立發牌扣分制，扣分太多者會不獲續牌，又應加強監管院舍持牌人。

香港安老服務協會主席陳志育亦承認，「黑名單」並非「改善情況最強而有力」的措施，表示院舍情況來自深層次的問題，如人手不足、土地問題等，他指除非政府積極解決，否則以法例來提升院舍發牌門檻亦是徒勞。