食肆第二筆資助即將發放　申請人明起須提交通知書

疫情打擊餐飲服務業，食物環境衞生署今日(12日)宣布即將安排向成功申請餐飲處所（社交距離）資助計劃的申請人發放第二筆資助款項。

根據該計劃的發放資助條款，在獲發第二筆資助前，成功申請並已獲發放首筆資助款項的申請人，須向食環署提交由申請人簽署的通知書，以確認申請人已按時提交今年5月至7月的經執業會計師發出的證明書，證明在該等月份內沒有裁員，以及有不少於8成的資助額用於支付有關處所員工的薪金。

通知書範本可於食環署網頁下載，由明日開始，申請人須將已填妥及簽署的通知書透過食環署為其持牌處所而設的專屬網上帳戶以電子方式遞交。食環署在核實有關資料後會盡快發放第二筆資助。

該計劃為合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積分兩筆等額發放25萬港元至220萬港元資助，主要用作支援其在今年5月至10月的6個月內支付有關處所員工薪酬。

政府於5月第二輪防疫抗疫基金中推出餐飲處所（社交距離）資助計劃，為生意因疫情和社交距離措施而受影響的餐飲業界提供財政紓困措施，解燃眉之急，首筆12.5萬港元至110萬港元資助已在6月開始陸續發放。