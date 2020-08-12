政Whats噏：立會延任 　環團力阻明日大嶼翻生

政府決定押後第7屆立法會選舉，全國人大常委會日前通過，第6屆立法會繼續履行職責唔少於1年。喺原定任期結束前，仲有唔少議案都因為未完成審議而失效，包括涉款約5.5億港元嘅「明日大嶼」計劃中，有關嘅交椅洲中部水域人工島研究。眼見依家議會變「萬年議會」，有環保團體力阻明日大嶼會「翻生」，睇嚟發展局局長黃偉綸又要諗拆彈喇！

喺早前立會會期結束前，明日大嶼人工島研究嘅撥款申請一度喺財務委員會議程上消失咗，後來政府又突然將呢個議案擺返上議程。雖然係放喺議程上比較後嘅次序，不過紙就包唔住火，當時已畀民主派議員踢爆，仲不停呼籲啲市民要聯署反對添！

之後政府一度縮沙，冇將議案擺上議程，但突然間又偷偷地放返上去，仲要放喺最後1次財會嘅「尾二」項目，當時唔少人都質疑政府係咪想靜雞雞硬闖，不過當時財委會主席陳健波都講到明，話呢項撥款會「凍過水」，認為如果政府硬推，都幾肯定會有議員一定同政府「死過」。結果就緊係一如所料，當日只係傾咗約8項議程就結束會議。

依家選舉押後，原有議員延任，有環保團體喺政府仲未有定案處理議會「真空期」之前，就已經擔心明日大嶼研究撥款申請會「翻生」，直接喺下次嘅財委會上討論，所以就發起聯署，喺依家疫情持續爆發，經濟受挫嘅情況下，要求政府理財要審慎，善用公帑發展棕地。

唔止環團，就連民主派議員都擔心。議員尹兆堅就認為本身立法會條例有列明，如果撥款申請喺會期內未完成審議就會失效，擔心如果明日大嶼因為選舉押後，變相「死而復生」。佢仲話政府曾經講過呢1年係過渡時期，只討論緊急同埋重大事件，再加上依家係風頭火勢，大量社會事件搞到香港受衝擊，如果政府最後偷雞又或者係「打矛波」，繼續傾明日大嶼依個深水炸彈，做法係「撩交打」，形容係極愚蠢同埋不智。

眼見依家民怨滿天飛，唔知政府又睇唔睇到，定還是繼續離地硬推有爭議性嘅項目呢？到時真係分分鐘自食惡果。