周庭等3名「我要攬炒」成員被捕　涉與英國關注組報告有關

警方國安處本周一(10日)除拘捕壹傳媒黎智英等人，亦拘捕前香港眾志成員周庭、「香港故事」成員李宇軒及前學民思潮成員李宗澤，指他們涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全。消息指，3人同為「我要攬炒」團隊成員，涉宣傳及積極要求外國或國際組織制裁香港政府，有指3人被捕的關鍵，是曾協助英國「跨黨派關注香港小組」於本月4日發表報告，建議制裁港府官員。

「我要攬炒」自去年6月起，在多個平台號召成員組成「攬炒團隊」，多次去信聯合國、多國外交部等，游說外國政府褫奪有份推動修例的香港高官持有的海外護照。今年5月起，又曾在網上舉辦一個名為「重光香港計劃」的眾籌活動，目標為募集175萬美元(折合約1356萬港元)，期望在各地成立辦事處及支援民間議會；截今日(12日)下午，已籌得約168萬美元(折合約1307萬港元)。

至本月4日，英國「跨黨派關注香港小組」發表全份長達80頁的報告，建議制裁港府官員。據悉，有關報告由「我要攬炒」團隊資助。有法律界人士指，有關眾籌活動或涉港區國安法第21條以金錢資助犯罪。