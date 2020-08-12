確診者急增　防護中心再實施提早4天離檢疫中心安排

新冠肺炎疫情肆虐，檢疫中心開始不敷應用。衞生防護中心早前曾實施「10+4」檢疫安排，即在有需要時可安排受檢疫人士在入住檢疫中心10天後，於餘下4天返回家居繼續接受檢疫。中心表示，鑑於近日確診個案及相關密切接觸者數目維持在高水平，預期對檢疫設施的需求將有增無減，中心將於今日(12日)開始分階段於檢疫中心再次實行有關安排，以確保有足夠檢疫設施應付疫情需要。

衞生防護中心強調，所有於檢疫中心接受檢疫的人士均沒有病徵。在實施上述措施後，有關受檢疫人士會經過醫護人員的評估其健康狀況及家居條件等其他相關因素，認為有關人士適合於餘下4天在家中繼續接受檢疫，並於離開檢疫中心前須進行病毒測試，若檢測結果呈陰性，才會作出相關安排。檢疫中心人員會於有關人士離開檢疫中心前為他們安排佩戴監察手帶，以助確保他們遵守家居檢疫的要求。

根據衞生防護中心網頁，目前檢疫中心有4個，分別是少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營、駿洋邨、西貢戶外康樂中心及竹篙灣檢疫中心第一期，總容量為2682個單位，截至今早，可供即時使用的單位有814個。