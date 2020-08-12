立法會延任1年　財委會或提早9月開會

全國人大常委會周二(11日)通過現屆即第6屆立法會延任不少於一年，政府稍後需要通過刊憲，撤銷早前為配合換屆選舉而中止第6屆立法會會期的決定，讓立法會可按需要盡早恢復運作。雖然大部分民主派議員現階段仍未決定會否重返議會，但已有消息指，若最終全部決定留任，預料建制派議員最快將於9月會嘗試和民主派議員協商來年18個事務委員會正、副主席的分配方式，而財務委員會亦可以提早開會審議撥款項目。

立法會主席梁君彥日前指，延任議員毋須重新宣誓就職，但按照立法會《議事規則》，內務委員會、財委會等委員會需要重新選舉正、副主席。而內委會及財委會過去一直成為議會抗爭的兩大戰場，由於上一會期均是由建制派議員擔任兩個委員會的正副主席，相信來年將會無風無浪繼續由建制包攬，不會再出現內委會無法選出主席而停擺逾半年的情況；亦預料各事務委員會正、副主席選舉爭議不大。

本身是內委會主席的李慧琼被問到會否爭取連任時，未有正面回應，但有信心來年選舉不會被拖延，不希望反對派議員再盲目拖垮議會運作。財委會主席陳健波則指，主席競選由各議員決定，又指建制派會嘗試和民主派協商，但不排除建制派會先禮後兵。

此外，由於最近本港疫情大爆發，各行各業大受衝擊急需政府支援，身兼行政會議成員的議員黃國健指，現時第二輪防疫抗疫基金「即將見底」，建議在9月份召開特別財委會審批第三輪防疫抗疫基金。陳健波則指，當政府完成撤回終止第6屆立法會會期的刊憲，即可召開特別會議，但現時仍未收到政府就疫情提出召開特別財委會的要求。