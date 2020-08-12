入境處嚴厲譴責網媒失實報道　重申公正妥善對待羈留人士

就有網上報道，指入境事務處轄下青山灣入境事務中心對拒絕領取膳食的被羈留人士作出「有違人權」的對待，該處嚴正澄清，絕無此事。對於任何人士刻意歪曲事實，指稱該處按合法程序作出的羈留安排不恰當，予以嚴厲譴責。

近日網上有媒體發文，指控該處無限期羈留免遣返聲請人，並以不人道方式對待該批拒絕領取膳食的被羈留人士；中心醫療人員拒絕為有關人士提供適切治療﹔以及中心的衞生環境惡劣等。有關報道罔顧事實，企圖誤導公眾，該處深表遺憾。

入境處發言人強調，該處對被羈留人士的各項安排，均是根據《入境（被羈留者的待遇）令》的相關規定而實施，以確保被羈留人士獲得公正妥善的待遇。《待遇令》訂明羈留於中心內的人所獲得的待遇，包括醫療檢驗、運動、個人衞生、投訴渠道、太平紳士探訪及與法律顧問通訊等。

中心對被羈留人士的各種安排，亦是嚴格按照相關既定程序進行，以確保被羈留人士獲得公平妥善待遇。若任何人士在羈留期間受到不合理對待，可以即時向申訴專員公署、到訪的太平紳士或本處作出投訴，該處定會按法律及既定程序嚴肅處理。

發言人重申：「入境處一直依法履行職責，絕不容許任何違規的行為發生。處方嚴厲譴責任何人士在無任何實質證據下，以片面之詞提出失實指控，企圖藉此影響處方履行其法定職責，逼使處方釋放有關人士。入境處會繼續堅守本份，致力維護公眾利益及保障社會治安。」