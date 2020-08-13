新移民不能抵港　影響家庭團聚

近年不少港男港女北上尋找伴侶，中港婚姻愈趨普及，部分會為配偶申請單程證來港定居。不過，近大半年疫情全球大流行，有團體至今收到數百宗求助個案，部分內地居民苦等數年獲批單程證後，卻因本港關閉羅湖管制站而無法辦理定居手續，擔心單程證逾期失效，壓力大增。入境事務處表示，目前未有具體計劃重開羅湖管制站，考慮到單程證持有人的團聚需要，6月8日起陸續安排他們分批經深圳灣管制站入境香港，有關人士亦須接受14天強制檢疫。

來港兩年的新移民吳女士表示，多年前於廣東省任職侍應時，結識1名香港顧客，其後2人結婚生子，於內地育有2名現年15歲及3歲半兒子。她說，18年來港與丈夫團聚，當時2名兒子年紀尚幼，因內地沒有親友可代為看顧，唯有先讓大兒子暫時停學，以雙程證方式安排兩子來港，方便照顧。

她續稱，兩名兒子等待約3年，終在今年1月獲批單程證，惟撞正疫情爆發，香港緊接關閉羅湖口岸，兒子無法辦理定居手續，她形容自己「好驚好擔心」。當時大兒子已停學1年多，擔憂疫情持續爆發，封關措施或延長至單程證逾期失效，未來兒子或須返內地升學，自己亦可能要中港兩邊走，壓力大增。幸好上月中，即單程證逾期前約1周，獲內地部門通知，指可在深圳灣口岸辦理手續，大兒子現已獲香港身份證，免受骨肉分離之痛。

社區組織協會幹事施麗珊指出，疫情下類似個案屢見不鮮，至今收到數百宗求助個案，當中更有獲批單程證的母親早前攜子返回內地處理事務，自此與身體不適的丈夫分隔兩地，飽受思念之苦。她認為基於人道理由，有關部門應酌情延長單程證有效期，或考慮讓有需要人士經深圳灣口岸抵港定居。