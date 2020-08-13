疫情影響新移民搵工　求職較為輸蝕

疫情下勞動市場惡化，新移民抵港亦難有工開，統計處最新資料顯示，不包括公務員，本年3月僅得42000多個職位空缺，較去年同期激跌46%；而勞工處本年首6個月共為新來港求職人士安排1330次就業轉介，亦較去年同期大減33%。有人力資源顧問表示，現時大部分行業人手過剩，加上新移民或不熟悉本港工作文化及語言等，求職較為輸蝕，坦言現階段「唔嚟仲好啲」。

勞工處表示，本年首6個月有1168名新來港求職人士登記使用該處的就業服務，較去年同期大減超過30%，期間安排1330次就業轉介，工種涉及服務和銷售人員及非技術工人等。另本報翻查統計處最新資料，發現本年3月住宿及膳食服務業僅得2911個職位空缺，較去年同期劇跌逾8成；零售業亦只有3040個職位空缺，急跌63%。

資深人力資源顧問周綺萍指出，本港大部分行業人手過剩，暫毋須補充勞動力，預料近期抵港的新移民將難以覓得工作。她解釋，求職工種視乎其履歷，按過去經驗，大多新移民均投身基層工作，例如飲食及零售等行業，惟勞動市場受經濟環境影響，疫情下不少行業遭到重創，大批打工仔停工或放取無薪假，形容新移民在目前情況下「唔嚟仲好啲」。

她續稱，新移民「無喺香港生活開」，需時融入本地社會，並適應中港兩地不同之處，例如言語及工作文化等，即使應徵近期人力需求較大的工種，即速遞及外賣等行業，亦會因不熟悉道路而有所輸蝕，相信他們投身清潔消毒行業會較容易。她又說，本港勞動市場惡化，失業率不斷攀升，擔憂新移民如沒家人依靠，或會出現就職及生活困難，進一步推高失業率。