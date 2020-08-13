羅湖封關令新移民到港受阻　今年上半年整體人口料下跌

香港或面臨近60年以來首次人口下跌！本港近年飽受反修例示威影響，移民海外的市民大增，加上新冠肺炎疫情持續逾半年未止，各地實施入境限制措施，導致持有俗稱單程證，即《前往港澳通行證》的內地居民無法抵港團聚，今年首6個月抵港人數較去年同期激跌84%。政府統計處今日將公布2020年年中人口數字，料整體人口將迎來下跌，而單程證持有人移入人數料由去年底3.91萬人進一步減少，連帶影響本港公屋申請、勞工市場，甚至出生率。有經濟學者明言，人口下跌對經濟非好事，會削弱勞動力及生產力，本港或步入經濟蕭條，政府必須改善移民及人才政策，吸引更多人才來港。

政府統計處資料顯示，本港人口自1961年以來持續增加，至去年底升至750萬人，人口增長除本港出生人口外，主要依靠每日150個單程證配額讓內地人來港團聚，每年配額共54,750個，但實際來港人數已連續3年下跌（見表）。據了解，持單程證人士必須經香港羅湖口岸辦理手續到港，但受疫情影響，羅湖邊境出入境管制站今年2月4日起暫時關閉。民政事務總署資料顯示，今年上半年僅得3200多名單程證持有人抵港，較去年同期2萬多人激跌84%。

入境事務處表示，因單程證持有人仍需來港與家人團聚，6月8日起該處陸續安排他們分批經深圳灣管制站入境香港，截至8月9日約有2150名持單程證人士來港，為去年上半年的26%。換言之，今年首7個月多以來，經羅湖及深圳灣共約5300多名單程證人士來港，不及去年全年總數的15%。

新移民家人在港及符合人數可申請公屋，2013至2018年度每年平均新增4000宗新移民申請公屋，推算疫情下或會流失約1700宗申請，但現時輪候5年多有增無減。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量指出，本港面臨人口老化，疫情下或影響出生率，人口下跌會導致樓價下跌、勞動力持續萎縮，繼而影響生產力及整體經濟，本港恐進入經濟蕭條，步日本和歐洲後塵，面臨零經濟增長。他認為政府應改變政策吸引人才來港，尤其醫生及護士等短缺工種，可透過加強中港兩地的專業互認增加誘因。

區議員范國威指，公屋「三年上樓」目標已蕩然無存，批評港府覓地建屋方面無能兼失職，市民若因政府無能而在疫情下因新移民來港人數減少，才能縮短輪候公屋時間，是悲劇。他要求政府考慮循增加公屋土地，例如發展棕地、善用市區細碎的閒置空地、及收回私人會所用地和私人遊樂場契約用地等。

表:過去5年香港的人口數字

年份●整體人口●單程證移入人口●

2015●730萬●3.83萬●

2016●737萬●5.74萬●

2017●741萬●4.7萬●

2018●748萬●4.23萬●

2019●750萬●3.91萬●

資料來源:政府統計處