內地機場出發旅客周六起至10月15日可經香港機場轉機或過境

由內地機場出發旅客，由周六起至10月15日可經香港機場轉機/過境到其他航點。

機場管理局表示，於2020年8月15日至10月15日期間，由中國內地機場出發的旅客可經香港國際機場轉機/過境到其他航點。前往中國內地各目的地的轉機/過境服務仍然暫停。

自2020年6月1日起香港國際機場恢復轉機/過境服務以來加強的措施維持有效，並適用於所有出發地及目的地，包括旅客須以同一張機票預約由不同航空公司集團營運的轉機/過境航班，旅客必須已辦理登記手續及持有兩程登機證列印本，其行李亦須貼上往目的地的行李標籤。轉機/過境旅客不可於香港國際機場停留超過24小時。旅客必須預先確認可於目的地入境。

根據各地區實施的入境及健康相關規定，航空公司必須在登機前確保旅客符合目的地的入境及健康檢疫要求，以及遵守香港國際機場對轉機/過境服務的要求，以避免旅客於香港國際機場滯留。

考慮到保障公共衞生的需要及密切監察不時變化的疫情情況，由2020年6月1日起香港國際機場逐步及有序地恢復轉機/過境服務。機場管理局在香港國際機場已實行一系列加強健康保障措施：

‧ 所有旅客，包括離港、抵港及轉機/過境旅客和機場員工在香港國際機場內必須全程佩戴口罩。

‧ 所有轉機/過境及抵港旅客抵埗時必須接受體溫檢測。

‧ 為進一步減少傳播及接觸的風險，轉機/過境旅客於轉機處會獲派發貼紙以作識別，並須立即直接前往乘搭接駁航班的登機閘口。每個登機閘口已設立指定座位區，並為轉機/過境旅客劃定指定用餐區。

‧ 前線員工會與旅客保持適當的社交距離。