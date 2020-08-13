大學聯招放榜　港大囊括最多文憑試尖子

大學聯合招生結果今日出爐，今年有41600多名考生申請大學聯合招生辦法，人數自文憑試以來最少，當中近15600多名申請人獲派聯招大學學士學位課程，而今年有約18000名文憑試考生考獲「33222」的基本入讀大學要求，即意味約有2000多人失落聯招大學學額。今年亦有3500多人透過「指定專業/界別課程資助計劃」獲全日制學士學位課程取錄。

大學聯招今早9時在網上公布遴選結果，約2萬人獲得八大資助院校、自資的公開大學全日制學士學位課程或副學位課程取錄，其中約有15600多人獲學士學位課程取錄，另有約4300人獲派副學士或高級文憑課程。

另外，今年獲第一組別，即首三志願取錄的申請人有16000多人，其中13700多人獲派學士學位課程，約2300多人獲派副學位課程。

香港大學表示，今年5名考獲7科5**的文憑試狀元參加聯招，4名獲港大取錄，其中3名將入讀內外全科醫學士課程，另1名則入讀工學學士課程。港大繼續囊括最多文憑試尖子，以最佳6個科目計算，全港平均成績達5*級的考生中，港大取錄了近半。

中文大學今年取錄近3千名聯招生，整體收生成績理想，錄取半數考獲6科5**以上的考生，包括1名7科5**的考生入讀理學（大類收生）及16名考獲六科5**的考生，分別入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）、環球商業學、數學精研及新聞與傳播等4個課程。

科技大學今年經聯招合共取錄1673名文憑試學生，入讀考生最佳5科平均成績為5級。科大於今年聯招中取錄1名獲得6科5**及數學延伸部分5**考生入讀理學士（量化金融學）。教育大學今年透過聯招取錄約854名文憑試考生。