東方日報A1：官司纏身有排燒錢　黎智英劈價賣產套現

官司纏身的壹傳媒主席兼大股東黎智英，涉嫌違反《港區國安法》而被拘捕扣查四十小時後獲准保釋，期間傳他繼續出售資產套現。據市場消息，黎牽頭持有的大埔太平工業中心一個超過四萬方呎全層物業，近日委託代理放售，最新叫價更劈逾兩成至約一點二九億元，反映他去貨套現心切。而壹傳媒股價經歷三日異常波動後，昨全日急挫四成。

事實上，黎智英被捕前不久，曾現身壹傳媒旗下《壹週刊》節目，開腔大談《港區國安法》下的對策。他直言，不論是否移民，首要做的是要把資產移到海外，並要增加資產的流動性，別待要走時才慢慢變賣。他又談及走資好時機，指這段時間「國家隊」進場撐經濟時，建議趁價高減磅。

其實，面對公司虧損連年、業績持續惡化，壹傳媒及黎智英近年早已連番變賣台灣物業；不過隨着黎周一被警方拘捕，其賣產速度似乎正加快，且涉及香港資產。

近期，多家地產代理接獲大埔太平工業中心一座十九樓全層放盤，包括A、B、C及D共四個單位，面積共約四萬一千五百七十方呎，原先每方呎叫價約四千元，全層涉資約一點六六億元。但近日，業主突然將叫價大減至約一點二九億元，每方呎叫價降至約三千一百元，劈價幅度約百分之廿二。有物業投資者稱，地產代理主動推介該放盤，並建議買家還價，反映業主放貨心切。

按土地註冊處及公司註冊處資料顯示，上述物業現時的業主是「公明織造廠」，董事包括黎智英，以及現時身處海外、正被警方通緝的黎智英左右手Mark Simon。「公明織造廠」的股東是Comitex Holdings Limited及力高顧問有限公司，分別持有約一百零二萬股及一股。

而按可供查閱的最新公司註冊處資料所示，截至去年十二月，Comitex Holdings Limited股東包括黎智英，其持股比例最大，佔約百分之八十七。其次是前立法局議員張鑑泉遺產執行人，持股約百分之十一。至於另外兩名股東羅彥康及紀志偉，則分別持股各不足百分之一。

據土地註冊處資料，「公明織造廠」於九九年三月，以逾四百二十四萬元買入上述全層樓面。市場消息透露，該工廈鮮有全層單位放盤，普遍於市場放售的屬於約二千至近萬方呎的單位，每方呎叫價約四千至約五千元。由於現時本港經濟轉差，該工廈近期物業交投亦轉靜。

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