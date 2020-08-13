探射燈：單車友善齋噏　定位出錯　

為減少碳排放及改善空氣質素，近年全球各地積極推行「單車出行」政策，港府亦致力在新市鎮和新發展區推動「單車友善」環境，但相比其他國家和地區，本地政策未見友善。有學者指港府對單車定位沒有劃一共識，推廣及實行單車政策處處受到阻攔。

其他國家和地區在推行單車出行時，會事先考慮單車客的使用情況，並因地制宜，按路面情況興建不同單車徑。以英國為例，倫敦市內有多條單車徑形成「倫敦市中心單車網絡」，包括連接市中心和郊區的單車超級高速公路及在交通量低的地方設置單車寧靜道；當地政府更在今年新冠肺炎爆發後，撥款超過2億英鎊（約20億港元）改善行人設施及單車徑，以鼓勵市民外出時踩單車或步行。

「同其他先進歐美國家相比，香港單車政策唔止係落後，可以話係完全冇。」運輸研究學會資深會員熊永達指，港府對單車的定位是休閒及康樂活動，而非交通工具，但其他國家卻視單車為代步工具，制訂單車政策時，會按路面情況劃分一條連貫並連接各區的單車路，方便市民利用單車出行，「喺香港推廣單車係咪難啲？其實冇嘢係難㗎，視乎你認為佢值唔值得推廣。」

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