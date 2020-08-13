探射燈：單車配套設施不足　違泊猖獗

港府近年積極推動「綠色出行」，但現有單車配套及設施卻未盡完善，除單車徑危機處處外，單車違泊問題亦十分嚴重。不少新界居民以單車出行，但多區公眾單車泊位供不應求，有部分泊位又長期被廢棄單車佔用，致其他使用者四處亂泊。有單車團體認為本港單車配套設施有改善空間，建議政府參考外國做法。

「單車配套梗係唔足夠啦！政府成日話香港地小人多、車多，唔適合踩單車，但呢個正正係要發展單車嘅原因。」三加一單車同學會創辦人劉錦滿指，本地單車配套設施欠缺主導性，港府未能主動按單車使用者需求增加設施，只會盲目「跟風」。

劉表示單車泊位問題已存在多年，但至今未見有太大改善，停泊位置仍然不便，且數量少，除本身有單車徑的新市鎮外，其他地區基本上沒有單車泊位，因此不少單車隨處停泊，「啲泊位位置好刁鑽，遠到根本唔方便人泊。」他建議參考外國單車配套設施，並廣泛諮詢踩單車人士意見。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！