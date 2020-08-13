探射燈：單車徑死症不改　置障設計　頻生意外

耗時12年興建的新界單車徑網絡即將開放，其中元朗攸壆路路段早前啟用，東網記者與單車教練到現場實測，發現部分路段如「斷橛禾蟲」，沿用舊有「神主牌」減速欄及尾段壆位設計，易令單車失控。現有單車徑亦問題多多，近日不少人抗疫踩單車，今年意外急升近倍，議員促政府完善現單車徑設施及配套。

沿元朗攸壆路往壆圍南路的一段單車徑於6月開放，形動單車主教練陳政烜發現問題叢生，尤其是單車使用者需要經常落車推行，例如青山公路潭尾段連接壆圍路的一段單車徑，按指示牌推行單車需時約2分鐘，但踩單車只需30秒，故不少單車客只直行直過；部分單車徑中間加裝俗稱「神主牌」的鋼製倒Ｕ字形減速欄，佔去單車徑逾半位置，易生意外。

同時，陳認為新單車徑防撞膠柱過多，部分路面收窄，恐對新手造成壓迫感，增加失誤風險；單車徑部分尾段仍然沿用舊設計，加設壆位強迫單車客落車，均增加單車失控機會。

現有單車徑亦危機處處。沙田城門河近香港文化博物館的單車隧道曾多次發生意外，其中一段下斜路旁有「限制騎單車」指示牌，惟東網記者在場觀察15分鐘，沒有一人落車。單車客林小姐批評指示牌意思不清晰，陳政烜亦指該路段風險較高，不適合新手。

東網記者和香港單車同盟成員陳家良到將軍澳海濱長廊附近單車徑視察，他批評該處「斷橛禾蟲」、過多防撞膠柱和「神主牌」，及盲點位置沒有加裝反光鏡等。陳家良指外國單車徑從不會用「神主牌」和膠柱阻欄單車使用者，免影響路線順暢。

議員柯創盛批評香港沒有明確單車友善政策，認為政府需完善現有單車徑設施及配套，並把單車徑普及化，讓各區市民都可使用；維修及保養亦需加緊做好監督工作。

運輸署回應指，過去3年共發生超過2000宗騎單車者在單車徑的交通意外，當中有逾160人受重傷及5人死亡；今年首半年，在單車徑發生涉及單車的交通意外則有494宗，3月起個案明顯急升近1倍。署方今年1月至今共接獲17宗有關單車徑的投訴，主要涉及單車徑設計、設施維修及泊車位。

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