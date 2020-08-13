網民熱話：慳到盡？巴士運雪櫃　網民憂「輪椅客上車點算？」

究竟巴士是載客還是載貨？不少公共交通工具有運載行李的限制，不過依然有人不斷「偷雞」。近日有網民就拍到有乘客將巴士當貨車，運載雪櫃的一幕，而且雪櫃更佔用「輪椅停放區」擺放，場面令人看得傻眼。

有網民昨日(12日)將照片轉載至Facebook群組「巴士的事討論區」。照片所見，一部約成人及腰大小的雪櫃盛載在手推車上，擺放在一輛新巴車廂下層的「輪椅停放區」，期間物主亦有備而來，為防搬運時撞花，以尼龍袋及膠紙將雪櫃包起，又將輪椅位設置的安全帶綑着機身，避免行車時翻側。

照片隨即惹來網民熱議，有人直批物主離譜，「Call車錢都慳番」，亦有人奇怪車長為何沒有拒絕其登車，不過有人估計車長只是想息事寧人，「如果非繁忙時間，多數都係隻眼開隻眼閉，否則條友發爛渣，一報警就成車人一齊等，如果條友正常，都唔會拎住舊咁嘅嘢上巴士。」亦有人擔心「如果再有輪椅上，怎樣取捨？」

網民有話說

Pongbond Wong：怪就怪點解啲人唔自律，係要做埋啲唔應該做嘅嘢

Siu Man Leung：個位置原意係畀坐輪椅人士用，佢咁做車長係應該出聲，如果個輪椅人士上車，咁點算？

溫吐飛：下次我帶雙門雪櫃！

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