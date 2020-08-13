內地19人確診新冠肺炎　深圳驗出巴西冰鮮雞翼帶病毒

國家衞健委周四（13日）公布，全國單日新增19宗新冠肺炎確診病例，8宗本地個案均來自新疆烏魯木齊，11宗境外輸入個案分別來自山東、上海、廣東、四川和河北。至今內地共84,756人確診，當中4634人死亡。在廣東省深圳市龍崗區，有進口自巴西的冰鮮雞翼表面樣本驗出新冠病毒。

深圳市疫情防控指揮部辦公室周四發通報稱，周二（11日）該市龍崗區對進口冷凍食品排查檢測，經省、市疾控中心復核，發現一份從巴西進口的冰鮮雞翼表面樣本新冠病毒核酸檢測結果呈陽性（即受病毒感染）。

深圳市疫情防控指揮部辦公室事後第一時間組織相關部門，對可能接觸相關產品的人員進行全面核酸檢測，結果均無感染。對於曾與呈病毒感染樣本的密切接觸者，經已納入健康管理。另該市亦對相關庫存產品全部封存並進行核酸檢測，結果均無感染；對經已出售產品全部追溯並通報相關機構處置；對相關產品外包裝及存放環境全部進行消毒。

深圳市有關部門將繼續開展對相關冷凍食品的追溯檢測排查。指揮部辦公室提醒市民近期謹慎購買進口冷凍肉製品和海鮮產品。