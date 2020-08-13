咽喉拭子採樣指引不清晰 竹園北邨居民：看了示範片好幾次

民政事務總署及東華三院昨日(12日)於竹園北邨松園樓派發咽喉拭子樣本測試樽及口罩。居民須於今早(13日)7時至中午12時交回樣本。有居民批評採樣指引不清晰，對長者造成不便。

不少市民早上陸續交回檢測樽，現場人流疏落，秩序良好，有工作人員指示市民分開登記表格及樣本樽、核對個人資料及指示市民保持社交距離。

居民陳小姐指，採樣指引不夠清晰，她和家人都看了示範片段好幾次，才能夠順利採樣，她亦不清楚採樣的正確時間，而且採集樣本的棉花棒難以拗斷再放回樽內。她認為採樣過程有些微不適，但可以接受，亦相信比深喉唾液測試更衞生。她同意由醫護人員採樣會更好，樣本準確度會更高，但時間難以遷就，亦擔心有人流聚集。

居民江女士指，做了檢測會更安心，但不清楚自己採樣是否正確，「煮到埋嚟就食」。自己平日亦會減少出街次數，降低染疫機會，現時每星期只會出街3次。

此外，大角咀大同新邨大公樓今早亦有居民交回檢測樽，居民孫先生表示採樣本時有困難，特別老人家，甚至要用匙羹幫老人家撬開嘴巴才能採樣本，不過亦有居民表示過程順利，居民劉生對交回様本表示滿意。