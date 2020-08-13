增41間食肆上疫榜　逾半屬九龍區　有患者去過長沙灣壽司郎

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(12日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多41間食肆上疫榜，當中有22間餐廳位於九龍區；尖沙咀海運大廈及機場一號客運大樓均有多間食肆曾有確診者到訪。

個案而言，編號3728及3570的患者曾到訪的食肆較多，3728號的21歲男患者於潛伏期間曾到尖沙咀新文華中心唐記包點、荃灣麗城薈翠林茶餐廳與100米台式餐廳，及長沙灣麗新商業中心壽司郎。3570號的76歲男病人則到訪多間位於機場的食肆，包括一號客運大樓都爹利會館、滿泰、Délifrance及超級一號貨站飯堂。

新增確診者到訪餐廳名單

港島

● 鰂魚涌太古城中心4期 潮庭

●中環新威大廈 大呷台灣

●中環余道生行 麥當勞

●灣仔帝盛酒店 3T酒吧

九龍

●旺角金雞廣場 金福臨海鮮火鍋酒家

●旺角胡社生行 金苑酒家

●油塘大本型 港味

●九龍灣其士商業中心 麥當勞

●九龍灣其士商業中心 譚仔雲南米線

●觀塘安達商場 金源茶餐廳

●油麻地永安九龍中心 聯邦金閣酒家

●尖沙咀新文華中心 唐記包點

●長沙灣麗新商業中心 壽司郎

●尖沙咀港威商場 翰林茶館

●旺角新世紀廣場 鴻星海鮮酒家

●深水埗西九龍中心 大快活

●深水埗御匯 大師傅

●尖沙咀海運大廈 羲和雅苑

●尖沙咀海運大廈 一幻拉麵

●尖沙咀海運大廈 六公館

●尖沙咀馬哥孛羅香港酒店 Cucina

●太子長榮大廈 元朗冰室

●石硤尾石硤尾邨美山樓 翠苑餐廳

●深水埗蘇屋商場 德馨苑海鮮酒家

●深水埗元州街407號 龍興燒臘茶餐廳

●觀塘鱷魚恤中心 玉桃軒酒家

新界

●屯門中央廣場 利寶茶餐廳

●荃灣安富大廈 來多碗車仔麵

●荃灣麗城薈 翠林茶餐廳

●荃灣麗城薈 100米台式餐廳

●粉嶺和豐工業大廈 華記永樂飯堂

●大埔富善商場 金源餐廳

●大埔新興花園 簡單煮意

●粉嶺華明商場 大快活

●青衣長康邨康和樓 大快活

●青衣長康邨第一商場 大快活

●葵涌葵榮路13號 連文記大排檔

離島

●機場一號客運大樓 都爹利會館

●機場一號客運大樓 滿泰

●機場一號客運大樓 Délifrance

●機場 超級一號貨站飯堂