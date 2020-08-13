增41間食肆上疫榜　逾半屬九龍區　有患者去過長沙灣壽司郎

2020年08月13日 10:12
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    有患者去過長沙灣麗新商業中心壽司郎。
    新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(12日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多41間食肆上疫榜，當中有22間餐廳位於九龍區；尖沙咀海運大廈及機場一號客運大樓均有多間食肆曾有確診者到訪。
    個案而言，編號3728及3570的患者曾到訪的食肆較多，3728號的21歲男患者於潛伏期間曾到尖沙咀新文華中心唐記包點、荃灣麗城薈翠林茶餐廳與100米台式餐廳，及長沙灣麗新商業中心壽司郎。3570號的76歲男病人則到訪多間位於機場的食肆，包括一號客運大樓都爹利會館、滿泰、Délifrance及超級一號貨站飯堂。
    新增確診者到訪餐廳名單
    港島
    ● 鰂魚涌太古城中心4期　潮庭
    ●中環新威大廈　大呷台灣
    ●中環余道生行　麥當勞
    ●灣仔帝盛酒店　3T酒吧
    九龍
    ●旺角金雞廣場 金福臨海鮮火鍋酒家
    ●旺角胡社生行　金苑酒家
    ●油塘大本型　港味
    ●九龍灣其士商業中心　麥當勞
    ●九龍灣其士商業中心　譚仔雲南米線
    ●觀塘安達商場　金源茶餐廳
    ●油麻地永安九龍中心　聯邦金閣酒家
    ●尖沙咀新文華中心　唐記包點
    ●長沙灣麗新商業中心　壽司郎
    ●尖沙咀港威商場　翰林茶館
    ●旺角新世紀廣場　鴻星海鮮酒家
    ●深水埗西九龍中心　大快活
    ●深水埗御匯　大師傅
    ●尖沙咀海運大廈　羲和雅苑
    ●尖沙咀海運大廈　一幻拉麵
    ●尖沙咀海運大廈　六公館
    ●尖沙咀馬哥孛羅香港酒店　Cucina
    ●太子長榮大廈　元朗冰室
    ●石硤尾石硤尾邨美山樓　翠苑餐廳
    ●深水埗蘇屋商場　德馨苑海鮮酒家
    ●深水埗元州街407號　龍興燒臘茶餐廳
    ●觀塘鱷魚恤中心　玉桃軒酒家
    新界
    ●屯門中央廣場　利寶茶餐廳
    ●荃灣安富大廈　來多碗車仔麵
    ●荃灣麗城薈　翠林茶餐廳
    ●荃灣麗城薈　100米台式餐廳
    ●粉嶺和豐工業大廈　華記永樂飯堂
    ●大埔富善商場　金源餐廳
    ●大埔新興花園　簡單煮意
    ●粉嶺華明商場　大快活
    ●青衣長康邨康和樓　大快活
    ●青衣長康邨第一商場　大快活
    ●葵涌葵榮路13號　連文記大排檔
    離島
    ●機場一號客運大樓　都爹利會館
    ●機場一號客運大樓　滿泰
    ●機場一號客運大樓　Délifrance
    ●機場　超級一號貨站飯堂
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease