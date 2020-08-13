非法電動滑板車危機四起　專家指改裝電池易釀爆炸

被視為「道路炸彈」的電動滑板車，有專家曾指電動滑板車時速可達20、30公里，如在行人路上行駛，萬一發生意外可能造成嚴重傷害。

2019年12月2日在大埔吐露港花園三區對開單車徑，一名34歲男子疑踏電動滑板車時失控自炒倒地，頭部重創陷入昏迷，送院搶救後傷重不治；同年10月26日，一名35歲男子踏乘電動滑板車，在將軍澳海濱公園單車徑馳騁時，亦懷疑失控撞向前方單車，當場飛彈墮地致頭破血流，留醫4日後不治。

在本港駕駛電動滑板車亦是違法，警方不時展開打擊非法電動車行動，拘捕多人。據香港法例，電動滑板車等電動可移動工具屬於「汽車」，惟運輸署不會為它們登記及發牌，在道路或私家路上使用未經登記的汽車，可能違反《道路交通條例》及《簡易程序治罪條例》，前者最高可處罰款1萬港元及監禁12個月，後者可處罰款500港元或監禁3個月。

此外，本港曾發生有用家為電動滑板車充電時，釀成致命火警。今年2月28日，沙田沙角邨金鶯樓一個單位，懷疑停放在門外走廊的電動滑板車充電期間短路起火，烈火封鎖單位大門，並且蔓延入單位，造成屋內一對分別48及7歲的父子與一名女鄰居被困，父子避走廁所，女鄰居則到露台窗邊呼救。消防將被困3人救出時，該對父子已陷昏迷，男童送院後證實不治，其父則情況危殆。

另外，2016年6月8日，土瓜灣長寧街麗明閣一間劏房閉門失火，濃煙不斷從劏房湧出走廊。消防到場破門而入，開喉將火救熄，在現場發現一部燒毀的電動滑板車，懷疑事發時插上電源充電，期間因短路導致火警，幸無人受傷。

而在2015年11月30日，黃大仙彩虹邨金華樓一名女住戶，在家中為一周前在深圳羅湖購買的電動滑板車進行首次充電，惟充電兩小時後滑板車疑短路冒煙，她與母親兄長見勢色不對，拔掉插蘇慌忙逃生，滑板車隨後發生連環爆炸及起火燒着附近雜物，涉事單位全屋亦付諸一炬。

雖然電動滑板車安全成疑，仍有不少人購買，並會自行改裝大容量電池，方便作長途行駛。有機械工程師表示，如改裝電池，萬一電壓不相符，分分鐘致電動滑板車損壞，嚴重者更可致電池自燃，甚至引起爆炸。