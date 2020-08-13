譚耀宗預料泛民不會總辭杯葛　立法會延任可助平穩過渡　　

全國人大常委會日前通過本港第6屆立法會繼續履行職責一年，任期至第7屆立法會成立為止。全國人大常委譚耀宗今早(13日)表示，相信民主派會接受延任1年的做法，不會出現總辭及杯葛的局面。基本法委員會副主任譚惠珠則稱，讓第六屆立法會繼續履職，是平穩過渡的最好方法。

譚耀宗出席一個電台節目表示，人大常委會以專注憲制層面的方法處理香港立法會延任一事，其他問題應交由特區自行處理，反映了人大常委會有分寸和克制，並非有權便用盡。

他續稱，在人大常委會開小組會議時，他亦提出4名不符合第7屆立法會選舉參選資格的議員事宜，讓4人繼續參與議會存在矛盾，因不少市民亦對有關議員失望，但假如有關議員可繼續履行職責，譚期望他們回到議會重新做人，擁護效忠特區，不要再違反《基本法》，以及多做實事。

被問及人大常委會決定是否與《基本法》69條規定，立法會任期4年一屆有矛盾﹖譚說，下屆立法會仍是4年一屆，並無改動《基本法》，而本港目前疫情嚴重，無法進行選舉，

當年起草《基本法》時無法考慮所有事情，強調人大常委會是次決定，是參考了內地憲法第60條，處理因非常情況不能進行選舉的後續問題。他不認同今次做法有損《基本法》的莊嚴，認為提出質疑的學者是不明白中國制度。

出席同一節目的譚惠珠亦說，全國人大常委會決定第六屆立法會延任不少於1年，與《基本法》69條立法會任期4年一屆的條文，兩者並不存在矛盾。她解釋，人大行使職責時要同時顧及《基本法》及中國憲法，憲法中有條文指出，全國人大可以決定特區的設立及其制度，不能想像超過1年沒有立法會運作。

譚惠珠說，特首林鄭月娥引用緊急法押後選舉，並向中央提出要求處理的原因，只是因應新冠肺炎疫情，並無提到立法會議員就職及履職資格等問題，人大常委會於是討論立法會的補缺問題。

她預料順延第六屆立法會繼續履職，是平穩過渡的最好方法，因毋須再舉行選舉，上一個立法年度的法案及預算不用從零開始，她說現時首要工作是遏止疫情，否則香港民生及經濟將陷入停擺。