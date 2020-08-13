悅來酒店裁減20名咖啡室員工　工會斥一虧損便拿員工開刀

疫情令本港百業蕭條，酒店及旅遊等行業影響嚴重，有工會代表透露，荃灣悅來酒店暫關閉咖啡室及酒吧，前日（11日）更裁減約20多名員工，部分年資達5年。工會認為，涉事酒店營運多年，理應有一定利潤，並有能力承受數月的虧損，質疑資方只顧利潤，不顧員工生計，代表亦批評港府防疫不力，導致本港經濟低迷。

香港酒店工會主席徐考澧表示，荃灣悅來酒店前日裁減相關部門員工約20多人，包括部門主管級員工，涉事員工昨日（12日）起毋須上班。據其了解，酒店會按照勞工法例賠償代通知金，以及遣散費或長期服務金。

徐質疑，悅來酒店過去數十年利潤不俗，虧損數月便「一刀切」裁員，罔顧社會責任。他指，現時經濟不景，擔心工友遭裁減後難以覓得新工作，認為酒店應考慮支半薪以保住員工生計，即使裁員亦可提早3個月作出通知，讓他們可盡早作出有關安排。徐擔心業界未來或陸續有裁員潮，促港府盡快推出失業救濟金，幫助工友渡過眼前難關。