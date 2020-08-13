JUPAS放榜：港大推獎學金吸科研人才　中大亦錄取半數榜眼

大學聯招辦法（JUPAS）今(13日)放榜，不少文憑試考生可透過網上系統了解自己是否獲得心儀學科錄取。香港大學透過聯招錄取了2名有志於科學及科研發展的優秀學生，並以獎學金支持他們學習。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，該校今年新增3個聯招獎學金，共有70至80名學生得獎，派出獎學金約有200萬港元。

畢業於華英中學的王遨研被港大文理學士（應用人工智能）取錄，他在文憑試修讀4個核心科目、化學、經濟、物理及數學延伸部分M2，考獲最佳5科31分。他一直熱衷於人工智能(AI)，中四已在AI公司實習，並為相關書籍進行翻譯，未來想研發一個擅用AI技術的書評及影評手機應用程式(APP)，為用戶帶來更好體驗。

另外，港大理學士亦取錄的聖公會曾肇添中學畢業生陳展洪，他在文憑試修讀4個核心科目，化學、物理及資訊及通訊科技，考獲最佳5科34分。他同時入選港大的「本科生科研培育計劃（YSS）」及港大與英國劍橋大學本科招生計劃（自然科學），有機會到劍橋修讀課程。2人獲得港大聯招獎學金支持。

嚴志堅表示，今年受適齡學生人數下跌影響，透過聯招報讀該校的人數減少，而非本地生相信亦有影響，因疫情及去年反修例運動亦令外地生擔心個人安全，未必會選擇來港升學。

另外，港大指今年取錄了4名考獲七科5**經聯招派位的文憑試狀元，其中3名將入讀內外全科醫學士課程，另一名則獲取錄入讀工學學士課程。港大繼續囊括最多文憑試尖子，以最佳6個科目計算，全港平均成績達5*級的考生中，港大取錄了45%，同屬全港院校之冠。

香港中文大學亦指，該校錄取半數全港考獲六科5**以上的榜眼，包括1名是來自聖保羅男女中學的狀元黃摰毅，他於文憑試考獲7科5**的佳績，入讀理學（大類收生），計劃專修細胞及分子生物學。