彭定康稱拘捕黎智英毀自由法治　學者斥政治小丑妄加干預

彭定康又對香港指指點點，批評警方日前拘捕黎智英和大舉搜查壹傳媒大樓損害香港的自由和法治。

壹傳媒黎智英涉嫌違反港區國安法被捕，警方日前派出200多名到壹傳媒大樓搜證。末代港督彭定康認為，警方的行動嚴重損害香港言論自由和法治，反映中國政府試圖將香港變成就如內地的「警察城市」，又籲國際社會將事件提上國際法庭。本港學者批評彭定康以「過氣港督」身份對香港問題說三道四，猶如政治小丑，兼持雙重標準干預香港事務。

彭定康認為，港警的行動摧毀了香港作為亞洲自由社會和繁榮金融中心的地位，國際社會應在聯合國的層面替港人發聲，並在時機恰當之時，就中國政府違反《中英聯合聲明》列明的「一國兩制」，向位於荷蘭海牙的國際法院作出行動。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強不同意彭定康的言論，批評對方說三道四、顛倒是非和帶有雙重標準，陳舉例指，數年前，英國曾經有媒體進行電話竊聽，當地警方亦有進行搜證、執法和檢控涉事媒體。他認為警方拘捕黎智英是針對黎涉嫌勾結外國勢力，危害國家安全，以及提供金錢援助，以支援「我要攬炒」團隊的運作，與影響新聞自由無關。

陳偉強續說，作為「過氣港督」的彭定康經常抱着強烈的「反中」意識形態，認為中央「做乜都錯」，批評對方透過國際層面向特區政府施壓是不合理，又認為國際社會根本無需要向國際法院投訴，因法院每年有不少仲裁案須排期審理，若投訴只會浪費時間和金錢。