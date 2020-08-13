新冠病毒可殘存冰鮮食品上數小時 醫生：高溫煮熟可殺死

冰鮮食品若感染控制不好，有機會殘留病毒，但只要煮熟可將病毒殺死。

內地今日(13日)公布，在進口自巴西的冰鮮雞翼表面樣本驗出新冠病毒，令市民人心惶惶。有感染及傳染病科醫生表示，由於新冠病毒不是依附在冰鮮雞翼上生存，病毒離開生命體後已無法複製，只能在死物上生存數小時，相信市民只要高溫煮熟食物後，便足以殺死病毒。

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，雖然今次在冰鮮雞翼上驗出有病毒，但因為冰鮮食品並非生命體，病毒無法依附生存，故只能存活數小時，但在低溫情況下會稍微延長其生存時間。不過，他表示，如食品工廠於感染控制上做得不好，有病毒殘留的情況並不意外，但相關情況應該並非經常出現，認為整體感染風險較低，暫時毋須為出售急凍食品的人士進行病毒檢測。

至於市民在購買急凍食品後，一般會以水清洗，林指清洗食物有助減少病毒殘留，加上此病毒可以高溫殺死，故只要煮熟食物才進食，相信不會有感染風險。

東網正向食物環境衞生署查詢，本港會否為進口食物進行新冠病毒檢測，暫未獲回覆。