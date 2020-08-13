保持社交距離防疫　逾半受訪港人因孤獨而精神受困　

新冠肺炎疫情加劇港人的負面情緒，有調查訪問了逾千名市民，43%受訪市民表示，疫情期間自己的精神健康轉差，因未能與不同住的家人、朋友或伴侶見面；亦有人對家人或朋友或受到感染而感到焦慮。

推動心理健康的機構Mind Hong Kong，於今年5月委託香港民意研究所用電話訪問逾1000名受訪者，了解他們在1至5月的疫情中的精神健康。結果顯示，43%受訪者表示精神健康狀況轉差，主要原因包括未能與不同住的家人、朋友或伴侶見面，及對家人或朋友或受到感染而感到焦慮，各佔61%；另有近半人感到孤獨；亦有63%受訪者憂慮工作。

團體亦利用網上展開調查，發現近半網上受訪者亦感到孤獨，精神健康因此惡化；21%受訪者正受精神健康問題困擾，他們指對參與面對面的諮詢感到不安全，有妨礙他們尋求精神健康的支援或治療。

Mind HK推出了Help Me虛擬小助手（www.mind.org.hk/help-me/），並於今日開始試行，以人工智能 24小時提供中英雙語的精神健康資訊，幫助有需要人士更容易獲取精神健康及抗疫援助的資訊。