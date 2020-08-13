前幼園男總監家中偷拍女童如廁　判囚3個月

前幼稚園男總監在家中廁所安裝隱蔽鏡頭，拍攝一名年約4歲女童小便及露出私處的情況。該片段儲存在記憶棒中，及後卻在商場遺失，有人假扮物主認領記憶棒後揭發事件。該名前總監經審訊後被裁定製作兒童色情物品罪罪成，今（13日）在九龍城法院接受判刑。裁判官指雖然涉案片段僅長約2秒，但案件涉及違反誠信，終判被告入獄3個月，但准被告以2萬港元保釋等候上訴，期間不得離港。

38歲被告馬祖堯案發時任職幼稚園總監，他現報稱導演。他被控於2014年8月至2018年11月期間，在其位於柯士甸道西的住所單位內製作兒童色情物品，即一段拍攝到一名年幼女童小便並露出私處的色情影片。

辯方律師今進一步求情時指，背景報告內容正面，反映被告得到家人支持，家人亦形容他是「乖仔」，品行良好。辯方續指，本案涉及的影片數量少，情節不算最嚴重，強調被告已深感後悔，加上現已還押14日，對他而言已是沉重打擊，冀法庭可以判處較輕刑期。

裁判官判刑時指，被告在廁所安裝攝錄機，理應預計任何進入廁所的人也會被拍攝到，不接納辯方早前所指是「意外」攝得女童私處。

裁判官又提到，被告首次在2018年11月就相關影片被捕，至2019年4月終審法院就不誠實使用電腦罪頒下判詞後獲無條件釋放，至同年10月才再被捕及起訴。裁判官考慮到律政司需時審視終審庭判詞，審訊也因疫情延期，認為不涉檢控延誤，故不構成減刑因素。

證供披露，涉案記憶捧內有9段片段，涉及3名被告的女下屬A、B及C，以及涉案女童。A、B及C早前出庭作供，A及B稱她們於2016年8月曾先後到被告家中開會逗留數小時，期間曾在單位內的廁所如廁。C則稱她於2015年5月與另一女同事，應邀到被告的住所會所打羽毛球，事後她們曾在被告家中廁所洗澡更衣。部分片段亦影到，被告曾彎低身調校錄影機的鏡頭。