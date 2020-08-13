因心情不快連環縱火　幸無傷亡廚工囚5年

34歲航空公司廚務工人只因「一時唔開心」，便到將軍澳寶林邨寶智樓其中3層連環縱火，除燒毀財物外，一名女住客更因吸入濃煙送院一度被送入深切治療部。該名工人早前承認3項蓄意縱火罪，今日（13日）在高等法院被判監禁5年。法官斥他在住戶眾多的大廈刻意縱火，極為不負責任，並指令他在服刑期間需繼續接受精神及心理治療。

被告何世文，承認於2018年4月22日上午，在寶智樓3度縱火。法官判刑時指，雖被告犯案時沒有使用助燃劑，不過他是刻意到不同樓層縱火，顯然非一時衝動犯案。而且他是在單位大門外縱火，增加住戶逃生的難度，事實上有一名住戶因此受傷需住院，故法庭不能忽視其行為可引致嚴重後果。

法官又指，被告患有適應障礙，還押期間亦曾情緒不穩，且曾上吊自殺，心理報告亦指他為人自我中心、鹵莽、不負責任、缺乏良好人際關係及不懂抒發情緒，明言他會再使用暴力的風險不小。

辯方求情時指，被告犯案時未有使用助燃劑，沒有造成重大傷亡或財物損失，他沒有同類案底，亦非在深夜犯案，望法官輕判。法官就指，被告的精神及心理狀況不足以得到額外減刑，他亦非第一時間認罪故不能獲得1/3減刑，法官最後就3項控罪判他監禁共5年。