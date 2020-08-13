房委會資助小組新主席倡體育會遷至郊野邊陲　以騰出更多土地

黃碧如建議可把康樂或體育會，搬遷至郊野公圍緩衝區。

本港土地問題嚴峻，新任房屋委員會資助房屋小組主席黃碧如表示，香港地小人多，故應正視及探討明日大嶼等填海項目，思考如何在住屋問題及保護環境中取得平衡。她又稱，正考慮如何好好利用郊野公園邊陲緩衝區，建議把現時佔用不少土地的部分康樂或體育會搬遷至緩衝區內，騰出土地作其他發展用途。

黃碧如接受公屋聯會訪問時強調，發展郊野公園邊陲緩衝區並非要把該處變成「石屎森林」，只是認為有關土地適宜作康樂設施，對郊野公園環境不會造成太大影響，同時釋放康樂設施的原佔有土地，作重新規劃發展。

她指出，現時難以覓得一幅較大的土地發展公屋，故重建是一個方向，惟原區安置居民是一大挑戰，無形中亦會令公屋輪候申請時間延長。她建議新建公屋可以向高發展，加建樓層安置受重建影響的居民等。

她續稱，留意到近年資助出售房屋中，白表數目遠比綠表多，以現時五五比例而言，綠表申請者機會高很多，考慮到私人市場價格貴，連專業人士都無法置業，故她認同應調整綠白表比例，平衡現況。而新一期7000多伙居屋的申請因受疫情影響而推遲，她稱明白不少人都好心急，長遠會思考用另類方式接受申請，如加大網上申請等。

黃表示，接任主席一職感覺戰戰兢兢，又坦言現時自己不及前主席黃遠輝「熟書」，會繼續學習，並稱現時主要任務是希望可以縮短現時公屋的平均輪候時間，平衡社會持份者，同時亦希望政府可以好子利用閒置土地。