港府放寬入境檢測證明要求　不需向化驗所取得官方證書

在新冠肺炎疫情下，港府要求所有由特定高風險地區到港的人士，提供核酸檢測陰性結果證明，但卻因指引過於刻板，令許多旅客無法登機，當局近日低調簡化了旅客需持的檢測證明，並在周一(10日)生效。新規定除接受多種檢測的字眼外，亦接納多種格式的文件，甚至同樣接受由網上下載、打印出來的化驗所或醫療機構認可證明，不再需要提供由當地政府官員簽名或蓋章等。

早前東網曾報道指，有港人在美國僅因檢測報告的字眼是簡稱，而被拒登機。近日港府放寬了檢測文件的要求。按照當局網頁中的新規定，由美國返港的旅客需出示一份由化驗所、或醫療機構發出的中文或英文報告，而報告的檢測樣本需要是在飛機的預定起飛時間前72小時內取得；以及一份顯示化驗所或醫療機構屬「ISO 15189」認可的文件。

而如果相關報告並非採用中文或英文、或並無載有所有必需資料，亦可額外提交一份由該化驗所或醫療機構發出的中文或英文確認書，以作核實。在文件的樣式上，旅客可以出示檢測的電子版正本，而只要符合檢疫要求，不同格式的文件亦可接受。文件中身份證或護照號碼皆並非必須提供的資料。

在字眼方面，港府亦明確指出哪一種的測試名稱可被接納，包括「PCR、RT-PCR」、「Real-time RT-PCR」、「NAAT」等，而新冠肺炎病毒的英文除「COVID-19」，亦可被稱為「SARS-CoV-2」。抗原測試（例如SARS Antigen FIA test）和抗體測試（例如IgG Antibody test）則不被接納。