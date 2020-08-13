青年涉藏士巴拿受審　警否認曾說律師10個有9個X街

警員於去年9月初根據線報截查青年時，檢獲士巴拿和行山杖，青年警誡下稱士巴拿是用作自衞和守護連儂牆之用，事後被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（13日）在西九龍法院開審。辯方反對控方將警誡供詞呈堂，指被告曾要求見律師，但警員反稱：「律師10個有9個X街，特別係義務律師，完咗收你一大筆錢」，令被告不敢找律師。

被告李煒健（22歲）報稱是酒店散工，控罪指他於去年9月2日，在葵涌興寧路管有士巴拿及行山杖。

警員陳穎鋒供稱，他當日清晨時份，根據電台指示與同僚乘警車到葵芳新都會廣場一間快餐店處理案件，觀察期間見被告等3人離開，他與同僚遂上前截查，發現被告的背包內有行山杖、士巴拿和頭盔等物品。被告在陳查問下，指該士巴拿是同被截查的朋友所給，用來自衞。陳隨後拘捕並警誡被告，被告稱士巴拿是用來自衞和守護附近的連儂牆。

辯方質疑，陳搜出士巴拿後，沒有即時警誡被告，陳解釋要先了解被告有沒有合理解釋，及後又改稱問被告士巴拿的來源和用途前，其實亦有警誡他，只是在庭上作供時遺漏了。惟辯方追問，陳在稍後的補錄警誡中，也沒提及曾兩度警誡被告，陳同意自己疏忽。

此外，辯方指被告曾要求見律師，但陳稱：「律師10個有9個X街，特別係義務律師，完咗收你一大筆錢。」被告因而不敢找律師，陳否認其事。