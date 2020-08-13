逾30%DSE考生申請覆核成績　是2012年以來最高

應屆中學文憑試(DSE)考生今年先後經歷反修例風波及因疫情而停課，考試及評核局今日(13日)公布，今屆共接獲15321宗積分覆核及重閱答卷申請，佔出席考生人數達30.15%，較去年上升2.89%，申請覆核人數比例是自2012年以來最高。

DSE自2012年開考，考評局資料顯示，該年DSE共有21812名出席考生申請積分覆核及重閱答卷，佔整體出席考生人數為30.03%。

考評局指，截至本月3日，今屆DSE共有50809名出席考生，積分覆核及重閱答卷申請總人數有15321宗，佔出席考生人數26.29%，根據去年DSE數據，考評局接獲14896宗覆核申請，佔出席考生人數27.26%。

申請成績覆核形式方面，今屆共有238宗積分覆核申請（以每科為單位），佔0.08%；重閱答卷申請則有32441宗（以每科或每分部為單位），佔11.40%。

考評局指，覆核結果暫定於本月19日公布，屆時會將覆核後成績獲提升的有關考生資料，通知大學聯合招生處，相關的大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台(E-APP)。

局方指，因應疫情關係，學校可於當日上午8時30分起透過成績發放系統下載「更新學校成績結果」檔案及「覆核成績申請摘要」，並使用局方於上月22日提供的密碼解讀檔案，再利用電子方式將成績通知考生；自修生可於本月19日起於網上查閱結果，通知書則會於本月19至21日經郵遞派發。