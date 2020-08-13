深圳驗出巴西急凍雞翼有新冠病毒　商會籲加強檢測甚至暫停進口

深圳市早前從巴西進口的急凍雞翼表面樣本驗出新冠病毒，本港亦一向有從巴西進口急凍雞翼，佔整體市場的30%，有禽畜業界認為當局可加強檢測入口批次，甚至是暫停進口巴西凍肉，以保障市民健康。

香港冰鮮禽畜商會主席郭時興表示，深圳從來自巴西的雞翼表面驗出新冠病毒的新聞一出，大多市民都誤以為出事的是冰鮮雞翼，但冰鮮肉與凍肉有所不同，凍肉是指攝氏-18度，保存期長達1年，大多為巴西、阿根廷進口的雞翼或雞腳；冰鮮肉則是保存在0至-4度，保存期為4至7日，大多來自國內，亦大多是全隻出售。

他指現時每天有10多萬隻冰鮮雞進港，95%來自內地，每天會經檢測不同批次才可來港，他擔心市民對冰鮮肉與凍肉字眼出現混淆，影響銷情，要求食衞局作上澄清。另外，他又認為當局有需要加強檢測入口批次，甚至是暫停進口巴西凍肉，以保障市民健康。

香港凍肉海產零售批發商會前秘書長鄭興指，現時巴西雞翼佔整體市場的30%，其他急凍雞翼來自泰國、越南、中國、美國等，他指巴西雞翼因價錢相宜，肉質肥美而深得市民歡迎。對於有關巴西雞翼的新聞，他強調消息未經證實，不予評論，又指市面上亦有其他急凍雞翼選擇，呼籲市民不用過份擔心。

巴西現時新冠肺炎確診人數超過316萬，死亡人數亦已突破10.4萬，是全球第2多確診人數的國家，僅次於美國。