73歲女工遭工程車撞斃　遺107歲人瑞母親

葵涌道昨午(12日)2時許發生奪命車禍，一名姓蔡(73歲)女工遭工程車撞斃，涉事63歲司機涉嫌危險駕駛被捕。據悉，蔡婦為路政署承建商雜工，工作約22年，丈夫早年過身，她獨力擔起頭家，撫養兩名兒子及現年107歲人瑞母親，豈料於退休之齡飛來橫禍，家人對她遭公司的工程車撞倒致命難以理解。

據了解，蔡婦為了工作早出晚歸，生活亦定時，家人很難相信她會這樣離世，對家庭也帶來沉重打擊。由於蔡母入住安老院，蔡生前每逢休息都探望母親，現在她遭逢不幸，家人不知如何將噩耗告知蔡母，希望聘用她的公司以人性化處理事件。

路政署發言人表示，昨午承建商在葵涌道清理路面，承建商向署方報告，在完成清理路面後，離開現場期間，懷疑工程車上指示燈出現問題而停車檢查，一名工人懷疑遭工程車撞到，送院搶救後不治。路政署及承建商正跟進事件，並會全力配合有關部門的調查，以找出事發原因。署方對意外感到非常難過，並對死者家屬致以深切慰問，路政署及承建商已聯絡死者家屬，以提供所需的協助。

上述路段的有關維修保養定期合約為「新界西及九龍快速公路及港方口岸區道路之管理及維修2016-2022」（路政署合約編號：03/HY/2015），承建商是中國路橋工程有限責任公司。該工程合約的主要範圍涉及維修新界西及九龍的快速公路等公共道路。署方十分注重工地安全，正嚴肅跟進事件，已敦促相關人員全面檢視有關情況，並要求承建商嚴格執行安全管理及各項安全措施，確保工序安全進行。