網民熱話：貨車公路連環「空襲」　鐵櫃從天降

與大型車輛保持距離，是公路行駛的常識。近日有司機就遇上驚險一幕，在公路行車時，鄰線一架開斗貨車竟連環飛出多件垃圾，更一件比一件大，最後飛出是一個大型鐵櫃，事主在避無可避下，車頭疑「硬食」鐵櫃撞擊，不過涉事的貨車司機事後卻絕塵而去，行徑令不少網民「睇唔過眼」，認為應追究到底。

日前有網民在Facebook群組分享一段驚險影片。事發在昨日(12日)，現場是吐露港往大老山公路方向。涉事是一架清拆公司的開斗貨車，當時車斗上堆滿廢料，事發時，貨車沿公路右線行駛，期間車斗上的廢料疑被強風吹起，首先是一塊紙皮向跟隨其後的事主座駕吹去，及後，再有大堆廢紙吹起，幾乎阻擋整個擋風玻璃。

驚險情況未完，在廢紙飄至車底後，貨車上一個約1.5米高的鐵櫃亦被吹起，在空中打轉數圈後着地，剛好擋在事主車頭，事主疑閃避不及撞向鐵櫃，惟有停車處理，相信貨車卻在此時加速絕塵而去。

網民看過片段後，都狠批貨車司機極不小心，「一件飛完仲有第二件、第三件！」亦有網民鬧爆貨車司機不顧而去，「就咁走都得？發緊夢定扮唔知呀！」

網民有話說：

Ken Ming：保持距離好重要...

Andy chow：車主以後見到啲貨車滿晒貨都有陰影

Karen Jo：第一次見人咁樣落貨

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