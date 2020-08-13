亞博館增128個安老院舍檢疫床位　社署擬進一步提供160個床位

第三波疫情爆發至今，多間院舍疑出現傳播，大量院舍院友須搬離院舍進行隔離檢疫。社會福利署於上月24日開始使用亞洲國際博覽館的一個展館供安老院舍院友作檢疫用途，提供100個床位。社署透露，上周四已啟用另一個展館，共提供約128個床位，署方亦正裝備第3個展館，進一步提供160個檢疫床位。

由於不少院舍長者有特殊需要，不適合居於獨立房間的檢疫中心內，政府先後將部分院舍院友安排在有40個床位的香港傷健協會賽馬會傷健營，及60個床位的樟木頭老人度假中心接受檢疫。惟長者檢疫設施供不應求，政府於上月使用亞博館的一個展館改為供安老院舍院友作檢疫用途。

社署回覆指，上周四起﻿開始使用亞博另一個展館供安老院舍院友作檢疫用途，該展館啟用初期只提供半數（即64個）床位使用，周一全面提供合共128個床位，而展館的床位與床位之間備有間隔，增加私隱度。

署方指，為了未雨綢繆，政府正計劃在亞博部分展館進一步擴展安老院舍院友臨時檢疫中心，為疫情可能出現的下一波作更好準備，第三個展館正在裝備中，將進一步提供160個檢疫床位，詳情將適時公布。

使用量方面，截至昨日（12日）下午5時，香港傷健協會賽馬會傷健營有10人接受檢疫，樟木頭老人度假中心及亞洲國際博覽館的安老院舍臨時檢疫中心，則分別有20人及49人正接受檢疫。