一款網售減肥產品含禁藥西布曲明　衞生署籲停用

一款名為「Fit Fit Day」的減肥產品，被發現含有未標示及已禁用的西藥成分「西布曲明」、「氟西汀」及「奧利司他」，服用後可能危害健康，衞生署今日(13日)呼籲市民切勿購買或服用。

衞生署跟進市民投訴，透過一社交媒體平台購得上述產品樣本作化驗，結果顯示有關產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「西布曲明」、「氟西汀」及「奧利司他」。

署方發言人指出，「西布曲明」曾用於抑壓食欲，由於該藥能增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用；「氟西汀」用以治療情緒病，可能引起幻覺及失眠；「奧利司他」則用於治療肥胖症，副作用包括急便、油便、排便次數增加、排便失禁、頭痛及腹痛，甚至可導致嚴重肝臟受損。

發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品，已購買上述產品的市民應立即停止服用，並可於辦公時間內將有關產品，交予衞生署藥物辦公室銷毀。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁兩年。