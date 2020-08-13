首屆歷史教育畢業生憂教學觸紅線　資深教師籲勿杞人憂天

香港教育大學於2015年開辦歷史教育榮譽學士課程，今年將有首屆學生畢業。有準教師指，在面試時被問到對今年文憑試歷史科試題被取消的看法、如何提升學生國民身份認同時，有感教育已被政治化，懼怕教學時會觸及一些不可超越的「紅線」。有資深教師認為有關準教師太過杞人憂天，認為他們應對過去數年接受的專業培訓有信心。

教師能為學生授業、解惑，而他們對學生的影響亦很深遠。有歷史教育科準教師表示，面試時有學校問到他未來如何提升學生國民身份認同，又問到對年輕人在示威期間舉外國國旗有何看法，他回答時指，要提升學生國民身份認同是不可能的任務，亦認為外界將太多政治問題歸咎於教育。

另一名準教師又指，面試時校方問她對文憑試歷史科試題被取消的看法，她指自己「當下才明白他想問我甚麼，其實他想我答，我們教歷史不要接觸到一些政治敏感點。」

資深教師、中史教師會會長李偉雄認為，這些準教師無疑太過杞人憂天，例如之前有小學教師誤教鴉片戰爭，造成社會關注，他認為只屬冰山一角，教師應對自己有信心，只要掌握好事實真相，就不會教錯，亦不會因而被質疑。

他又認為，作為教師，本身有責任為學生建立正確的價值觀及身份認同，「屬於天經地義」，「（教師）不會向學生灌輸自己不是香港人、不是中國人吧？」教師亦有責任將中國情況向學生講解。

他亦鼓勵教師入行後亦應持續進修，以鞏固自己的專業，以及看事件要更宏觀，多看事件的前因後果，了解不同立場，對教學亦更有幫助。