返港為女友父籌醫藥費　男子憂被落格闖關送錢違檢疫令囚2周

男子聲稱內地女友父親腦積水但無錢就醫，他今年3月從深圳回港向家人借錢後，漠視須在報稱住所隔離14天的規定，2日後便闖關回內地找女友，終在深圳灣關口被截獲，直接送往隔離營檢疫。該名男子被票控違反檢疫期間的限制罪，今日（13日）在東區法院認罪，被判監兩星期。

控方案情指，27歲被告張進健於今年3月22日從深圳灣關口抵港，當時被要求遵守14天隔離令，期間須居於他報稱的筲箕灣住址。惟被告在3月24日深圳灣關口被截獲，當時他打算闖關回內地，結果被即時送往隔離營完成檢疫。

被告親自求情稱，與內地女友居於深圳，返港前兩個多月來都沒有外出，但事發時女友父親出現腦積水卻無錢就醫，他遂回港向家人借錢，但又害怕女友家人會私吞醫藥費，故要親自送錢並且陪伴對方就醫才放心，於是冒險闖關。

裁判官直言被告的求情並非犯案理由，並稱現時有很多方式可以匯款到內地，強調檢疫令是為保障社會公眾的安全，必須確切遵守，而被告除了擅自離開檢疫單位外更嘗試闖關回內地，案情嚴重，經認罪扣減後仍須判監兩星期。